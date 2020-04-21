Меры изоляции доказали свою эффективность, люди должны быть готовы к новому образу жизни, сказал региональный директор ВОЗ по западной части Тихого океана Такеши Касаи.

"По крайней мере, пока не будут найдены вакцина или очень эффективные методы лечения, этот процесс должен стать нашей новой нормой", — подчеркнул эксперт ВОЗ.

По его словам, правительства, рассматривающие возможность отмены ограничительных мер, должны делать это осторожно и поэтапно, а также продолжать следить за эпидемической ситуацией. Пока коронавирус циркулирует, ни одна страна не застрахована от потенциальной новой вспышки, сказал он.

"Люди и общество должны быть готовы к новому образу жизни", — повторил Касаи.