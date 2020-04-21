"По предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ, вылет рейса SYL9907 запланирован на 24 апреля в 00:20 местного времени. Перелет возможен только для граждан России, проживающих в Приморском крае", — говорится в сообщении.

Списки будут формироваться на основании регистрации на портале госуслуг.

Если у гражданина был билет на рейс любой российской авиакомпании и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе.

Отмечается, что дата и время рейса могут быть изменены, так как окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ.

Как сообщалось, 19 апреля вывозным рейсом из Токио во Владивосток доставлены 123 россиянина, большинство из них жители Приморья. 18 апреля из Бангкока в Приморье прилетели 195 россиян, в том числе 40 детей.