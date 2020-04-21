В связи с резким сокращением числа рейсов с начала апреля аэропорт не работает по ночам.

С момента введения на территории Тюменской области режима повышенной готовности (с 17 марта — ИФ) Роспотребнадзор проверяет всех прилетевших в Тюмень пассажиров. В частности, было принято 115 внутренних и 4 международных рейса, выдано 2520 постановлений о необходимости соблюдать режим самоизоляции, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в марте аэропорт обслужил 122,756 тыс. пассажиров, что на 13,9% меньше, чем годом ранее. Внутренние перевозки сократились на 13,2%, до 116,684 тыс. человек, международные — на 24%, до 6,072 тыс. человек.