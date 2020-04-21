"Принят антикризисный пакет законов о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в период распространения коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Первым пакетом приняты четыре антикризисных закона. В целом нагрузка на бизнес будет снижена более чем на 900 млн руб.

"Первое — по предложению врио губернатора Владимира Солодова мы освободили в 2020 году от налога на имущество отели, гостиницы, хостелы, а также общепит. Второе — от транспортного налога освобождены предприятия туристической отрасли. Существенно снижается стоимость патента по списку особо пострадавших видов деятельности для предприятий на патентной системе налогообложения", — сказал заместитель председателя краевого парламента Андрей Копылов, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, существенно снижаются ставки налога для предприятий на упрощенной системе налогообложения.

"Для всех организацией ставки снижены с 10 до 7,5 %, в случае если объект налогообложения доходы минус расходы, и с 6 до 3 % — если объект налогообложения доходы. Но есть еще и список особо пострадавших видов деятельности — там снижение с 10 до 5 % и с 6 до 1 % соответственно, когда объект налогообложения доходы минус расходы, и когда объект налогообложения доходы. В этом списке станции техобслуживания, гостиницы и хостелы, кинотеатры, реклама, турбизнес, культурные объекты, платные клиники, спортзалы, химчистки, салоны красоты, а также торговля продовольственными и непродовольственными товарами, кроме аптек", — сказал Копылов.

Он отметил, что алкомаркеты не могут претендовать на льготы по данному пакету законов.

Врио главы региона, принимавший участие в заседании, сообщил депутатам, что на майскую сессию будет внесен второй антикризисный пакет законов. В нем планируется предоставить льготы по арендным платежам за недвижимость, льготы для ЖКХ и строителей.

Как сообщалось, в настоящее время президент России Владимир Путин, правительство РФ держат в зоне особого внимания ситуацию с пандемией нового коронавируса, которая охватила страны почти всего мира. Правительство России приняло решение ввести отсрочку с марта по уплате страховых взносов и арендных платежей на 3 месяца для малых и средних предприятий — арендаторов государственного или муниципального имущества, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Поручено обеспечить поддержку малых и средних предприятий, обеспечить доступ к кредитным ресурсам по разумным процентным ставкам, расширить действующие программы льготного кредитования, максимально убрать ограничения и увеличить объемы предоставляемых субсидий.