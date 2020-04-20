"В случаях, когда соблюсти дистанцию представляется невозможным, наши экипажи теперь будут раздавать при входе в самолет маски тем клиентами, у которых их еще нет", — говорится в сообщении авиаперевозчика в Twitter.

В Air France отметили, что при неполной заполняемости салонов лайнеров компания осуществляет рассадку пассажиров, соблюдая дистанцию между ними. В авиакомпании также указали, что тщательно следят за санитарно-медицинскими мерами и проводят специализированную дезинфекцию салонов. По последним данным, с начала вспышки коронавируса во Франции зарегистрировано более 150 тыс. случаев заболевания. Около 20 тыс. человек скончалось. Еще 36 тыс. выздоровели.