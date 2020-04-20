Организация подсчитала, что рестораны потеряли $30 млрд выручки в марте и могут потерять еще $50 млрд в апреле.
Рестораны являются одними из крупнейших работодателей в США — до пандемии коронавируса в отрасли были заняты более 12,2 млн человек. С учетом сотрудников гостиниц, спортивных объектов и других мест, где подают еду, количество занятых в секторе превышало 15,5 млн.
По словам исполнительного вице-президента NRA по общественным делам Шона Кеннеди, правительственная программа Paycheck Protection Program (PPP) для помощи малому бизнесу является слишком ограниченной для большинства ресторанов. В рамках этой программы организации получают кредиты сроком восемь недель с момента их выдачи, при этом требуется.
NRA сообщила, что ресторанам нужны займы на более длительный период и больше гибкости в вопросе распределения полученных средств. Согласно сообщению организации, 60% из 6,5 тыс. владельцев ресторанов, которых опросила NRA, сказали, что действующие на федеральном уровне меры не помогут им обеспечить сотрудникам зарплату на весь период замедления экономической активности.