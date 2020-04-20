В опубликованных в телеграм-канале итоговых списках пассажиров на рейс из Анталии значится 163 человека.

Кроме того, в Минкомсвязи сообщили о вывозном рейсе из Гоа в Казань, запланированном также на 21 апреля.

"После проведения всех необходимых проверок был составлен список пассажиров рейса № SVR3634 Гоа — Казань, который вылетает 21 апреля 2020 года в 19:00 (местное время). Пассажиры, включенные в данный список, должны прибыть в аэропорт 21 апреля не позднее 16:00 (местное время)", — сообщило министерство.

В опубликованных в телеграм-канале списках пассажиров на рейс из Гоа заявлены 206 человек.