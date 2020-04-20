"В настоящее время в связи с коронавирусом авиаперевозчики до минимума сократили число рейсов между Калининградом и другими городами России. В результате теперь "Храброво" принимает от 3 до 8 рейсов в день. При этом основными ежедневными рейсами остаются два полета на Москву и обратно авиакомпании "Аэрофлот". Ранее в Москву три авиаперевозчика совершали до 17 рейсов в день", — сказал Корытный.

По его словам, в связи с коронавирусом "Храброво" потерял такие направления, как Пермь, Екатеринбург, Череповец, а также зарубежные — Рига, Минск, Варшава. Во вторник, 21 апреля, "Храброво" примет и отправит лишь два самолета в Москву авиакомпании "Аэрофлот" и один борт S7 также в Москву.

В Санкт-Петербург, Белгород, Ростов-на-Дону и Сыктывкар авиакомпании пока что летают два раза в неделю. Однако на этих линиях, как и на маршруте в Москву, самолеты следуют практически пустыми, отметил гендиректор.

"Думаю, в ближайшее время ситуация с пассажирами будет еще менее оптимистичной. С 20 апреля все пассажиры, прилетающие в Калининград, обязаны пройти 14-дневный карантин: жители области — в режиме самоизоляции дома, а иногородние — в обсерваторе. И этот порядок уже применен к тем, кто прибыл в понедельник в "Храброво", — сказал Корытный.

Как сообщалось, правительство РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции выделяет Федеральному агентству воздушного транспорта бюджетные ассигнования в размере 300 млн рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии". Средства пойдут на возмещение недополученных доходов от осуществления воздушных перевозок пассажиров из Калининграда в Москву и в обратном направлении по специальному тарифу для льготных перевозок.

Субсидия предоставлена "Аэрофлоту" для рейсов, выполняемых с 6 апреля. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины — старше 55), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко. По итогам 2019 года "Храброво" увеличил пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом, до 2 млн 369 тыс. человек.