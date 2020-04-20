«Туристическая полиция Краби обнаружила в пещере в бухте Тонсай двух российских туристов в возрасте около 30 лет, которые застряли в Таиланде после закрытия границ и не могут вернуться домой. В начале апреля супругов выселили из отеля, закрывшегося на карантин», — пишет издание.

Как отмечает газета, путешественники приехали в Таиланд два месяца назад. В марте их ограбили, злоумышленники украли видеокамеру, дрон и вещи. Из-за инцидента россиянам пришлось задержаться в стране: они подали заявление в полицию, однако украденное найти не удалось. Когда они приняли решение вернуться в Россию, авиасообщение прекратилось из-за пандемии. Отель, в котором остановились туристы, в начале апреля закрылся на карантин, знакомых у них не было, поэтому россияне поставили палатку в пещере и стали там жить, ожидая открытия границ.

Как сообщает The Thaiger, сотрудники полиции доставили туристов в медицинское учреждение для тестирования на коронавирус, он не подтвердился. После сдачи анализов путешественников разместили в одном из четырех отелей Краби, оказывающих помощь застрявшим в стране иностранцам. Также туристическая полиция уведомила об этом инциденте посольство РФ в Таиланде.