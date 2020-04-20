В марте число побывавших в Грузии россиян сократилось в 3 раза по сравнению с мартом 2019 года — до 33 тыс. человек, что составило 14,1% всех иностранных визитеров, общее количество которых в первом месяце весны текущего года сократилось в 2,7 раза — до 233,5 тыс. человек.

За три месяца 2020 года Грузию посетили 1 млн 333,1 тыс. визитеров из разных стран, что на 17,6% меньше, чем в январе-марте прошлого года. В том числе туристов было 831 тыс. человек (снижение на 5,8%), остальные — визитеры другой категории, а также те, кто транзитом побывали в республике.

По числу граждан, посетивших Грузию, Россия за год переместилась со второй на третью позицию после Азербайджана, откуда в январе-марте этого года прибыли 262,1 тыс. человек, и Армении (181,7 тыс. человек). В первой пятерке визитеров также граждане Турции (169,3 тыс. человек) и Украины (32,2 тыс. человек).

В Грузии из-за пандемии коронавируса COVID-19 с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. Закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

На этой неделе парламент намерен утвердить обращение правительства по продлению действия ЧП до 10 мая. Агентство гражданской авиации Грузии уже продлило ограничения на регулярные авиарейсы до 10 мая.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев — 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. В том числе количество граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, увеличилось на 4,8% — до 1 млн 471,6 тыс. человек.