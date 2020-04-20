Как сообщает пресс-служба музея, специалист Нина Тарасова расскажет о двух арапских костюмах.

Арапы появились в придворном штате в XVIII веке и исполняли функции комнатных лакеев и лакеев на выезде. К середине XIX века их использовали в основном в качестве слуг при дверях, реже — в качестве курьеров или сопровождающих.

"Костюмы придворных арапов, где причудливо сочетались западноевропейские и восточные мотивы, отличались яркостью, многослойностью, необычным покроем, разнообразием тканей и отделки", — говорится в сообщении.

Хранитель фонда костюма не только детально покажет эти костюмы, их составные части и богатый декор, но и расскажет о судьбах их владельцев.