"Судоходный сезон в южных, ряде центральных и северо-западных бассейнов европейской части страны открылся на несколько дней раньше запланированных в декабре сроков", — говорится в сообщении.

Так, 20 апреля, на четыре дня раньше установленной даты, открылась речная навигация в Москве и части Московского бассейна. В свой первый в навигацию текущего сезона рейс отправились суда грузового и технического флота, сообщает Росморречфлот.

В частности, для речных судов, включая маломерный флот, Москва-река открыта от нулевого до 37-го км, открыты для судоходства также шлюз Северка, гидроузел Белоомут и несколько участков на Оке. Вместе с тем, Канал имени Москвы в связи с мероприятиями по предотвращению распространения COVID-19 с 17 апреля ввел запрет на движение в Москве пассажирских судов с пассажирами на борту, ограничения по Подмосковью действуют с 18 апреля, отмечает ведомство.

Также раньше графика, 20 апреля открылось судоходство через Чебоксарский гидроузел. После предстоящего 22 апреля открытия Городецких шлюзов (Нижегородская область) Волжский бассейн полностью вступит в судоходный сезон, сообщает агентство.

По данным Росморречфлота, в соответствии с обновленным графиком, участок внутренних водных путей до Рыбинского гидроузла (Ярославская область) будет открыт для судоходства с 22 апреля, а сам Рыбинский гидроузел — с 23 апреля.

В соответствии с обращением грузоперевозчиков досрочно открылась навигация на северо-западе, в том числе на ряде участков Волго-Балтийского бассейна. В ночь на 17 апреля в разводку петербургских мостов прошло первое в этом году транспортное судно, следующий под погрузку нефтепродуктов в Ярославль.

Сроки открытия навигации 2020 года были скорректированы Росморречфлотом "влево" в связи с поступившим в ведомство обращением Российской палаты судоходства, отмечается в сообщении.