По словам Бродовского, из-за коронавируса выручка AZIMUT Hotels в среднем упала на 90%, но во всей сети закрыты только четыре отеля.

«Спрос небольшой, для гостиниц сейчас очень непростое время. Но мы продолжаем работу и пытаемся минимизировать расходы. Загрузка отелей составляет от 1 до 25% в зависимости местоположения. В марте мы еще что-то заработали, но апрель точно будет убыточным, как и следующие месяцы», – рассказал он на Synergy Online Forum.

Эксперт считает, что в России восстановление туризма начнется с деловых поездок, и первых бронирований в этом сегменте можно ждать в мае-июне. «Туристические поездки возобновятся не раньше октября-ноября. Нужно сконцентрироваться на деловых поездках, но есть вероятность на прирост активности в Краснодарском крае в августе-сентябре из-за невозможности выезда за границу», — добавил Бродовский.

AZIMUT Hotels – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. В нее входит 39 отелей в 31 городе России, Германии, Австрии и Израиля.