«В Пекине открылись для туристов более 30% наиболее популярных туристических объектов. Это стало возможным благодаря тому, что вспышка коронавируса в Китае пошла на спад. Среди открывшихся мест в окрестностях города– наиболее живописные участки Великой китайской стены Мутанию, Симатай и Бадалин. Открытие водного городка Губэй в Симатае запланировано на 23 апреля», — пишут издания.

Как подчеркивается, все достопримечательности расположены на открытом воздухе. Для них введены строгие правила, ограничивающие нагрузку – в день здесь могут побывать не более 30% от обычного максимального числа посетителей.

Кроме того, объекты будут внедрять бесконтактные услуги для туристов – такие, как мобильные платежи, электронные билеты и аудиогиды, чтобы избежать новых заражений.

Туризм в Китае начал постепенно восстанавливаться после эпидемии коронавируса с конца марта, когда правительство разрешило постепенно открывать рестораны и парки. При этом китайских туристов призывают соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить второй волны эпидемии.