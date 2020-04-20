"Старт движения девяти поездов в Крым, запланированный на весну этого года, из Екатеринбурга (два — ИФ), Кисловодска, Мурманска в Симферополь, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановке в стране", — говорится в пресс-релизе.

Компания уточняет, что возврат билетов осуществляется в местах их приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат.

"Также активно прорабатывается вопрос альтернативных способов доставки пассажиров от станций на территории Крыма до конечного пункта назначения совместно с ФГУП "Крымская железная дорога" и профильными органами субъектов РФ", — отмечает ГСЭ.

Компания подчеркивает, что ограничений и изменений в график курсирования именных поездов "Таврия" из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь не вводились из-за "социальной значимости прямого железнодорожного сообщения с Крымом". Одновременно максимально усилены меры санитарной защиты.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря. Компания попала за это под санкции США: Запад не признает российский статус полуострова.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих акционеров.