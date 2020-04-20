Компания уточняет, что возврат билетов осуществляется в местах их приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат.
"Также активно прорабатывается вопрос альтернативных способов доставки пассажиров от станций на территории Крыма до конечного пункта назначения совместно с ФГУП "Крымская железная дорога" и профильными органами субъектов РФ", — отмечает ГСЭ.
Компания подчеркивает, что ограничений и изменений в график курсирования именных поездов "Таврия" из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь не вводились из-за "социальной значимости прямого железнодорожного сообщения с Крымом". Одновременно максимально усилены меры санитарной защиты.
Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.
Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря. Компания попала за это под санкции США: Запад не признает российский статус полуострова.
"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих акционеров.