"В связи с поступающей информацией о проблемах с возвращением граждан РФ, проживающих на территории ДФО, прошу принять исчерпывающие меры по недопущению отказов о вывозе граждан из-за рубежа", — цитируются в сообщении слова Трутнева.

Отмечается, что поручение по разработке плана эвакуации дальневосточников дано Минтрансу России, МИДу РФ и Росавиации совместно с регионами Дальнего Востока. "План эвакуации должен предусмотреть возможность для дальневосточников возвращаться через узловые аэропорты других регионов, включая центральные, с последующим размещением на карантине в аэропортах прибытия", — подчеркивается в пресс-релизе.