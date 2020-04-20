"Как говорят специалисты, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений", — сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Президент, обращаясь к медикам, обратил внимание, что они анализируют ситуацию в других странах и сравнивают полученные данные с обстановкой в России.

"Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать", — сказал Путин.

По его словам, в настоящее время работа идет по всем направлениям. "В том числе, к концу этой — началу следующей недели будет полностью развернут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах. Учитываем в такой подготовке все возможные сценарии развития событий", — добавил Путин.