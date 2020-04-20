«Естественно, с рынка уйдут те агенты, которые только недавно вошли в этот бизнес, маленькие фирмы без финансовой подушки безопасности. Агенты, которые работали на дому, которые воспринимали этот бизнес как хобби. Но есть взять в пример АТА, а это около 6 тыс. компаний, то ни одна из них не собирается покидать турбизнес», — рассказала она.

Как отметила Осипова, в турбизнесе останутся те турагенства, которые уже много лет работают на рынке, которые успели вырастить свой персонал, наработать обширную клиентскую базу. Из-за карантина все турагентства работают удаленно, отказываются от сокращения сотрудников в пользу снижения зарплат, чтобы сохранить штат.

На прошлой неделе в самой крупной профильной группе Radio Travel в сети Facebook прошел опрос, в котором приняли участие 1128 представителей турагентств. Более 80% из них заявили о желании покинуть туристический бизнес и уйти работать в другую сферу.

По мнению Осиповой, результаты опроса связаны с тем, что для отрасли наступил очень тяжелый период. «Сейчас турагентам поступает очень много звонков от туристов по поводу открытия курортов, переноса туров. Агентское вознаграждение, полученное за продажу тура, уже истрачено на аренду, на зарплату сотрудникам. Поэтому сейчас компании работают фактически бесплатно», — сказала она.

Эксперт также отметила, что действенной помощью агентскому бизнесу стали бы не отсрочки налоговых и арендных платежей, а налоговые каникулы. «Все-таки эта помощь была рассчитана на двухмесячный период, а эпидемия затянулась, поэтому следует ставить вопрос уже о налоговых каникулах», — подчеркнула Осипова.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2019 году в России работали чуть больше 20 тыс. компаний, указавших турагентскую деятельность в качестве основной. К 15 апреля 2020 года число турагентств сократилось на 178.