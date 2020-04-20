"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту авиакатастрофы 05.05.2019 самолета RRJ-95B ПАО "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево", — отметили в надзорном ведомстве.

Фигурантку данного дела — командиру экипажа Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта по ч. 3 ст. 263 УК РФ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб.

"Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Химкинский городской суд Московской области",- уточнили в надзорном ведомстве.

Как установлено следствием, в связи с возникшими неполадками при взлёте самолёта Евдокимов принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

Около 18 часов 30 минут при совершении жесткой посадки самолет загорелся. В результате пожара 40 пассажиров и бортпроводник погибли, 10 человек получили вред здоровью различной степени тяжести.

"Как установлено органами следствия, причиной катастрофы явилось несоблюдение Денисом Евдокимовым процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолета и его систем, пожару и гибели людей",- сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщали, что в ходе расследования были также проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта "Шереметьево". В сложившейся ситуации, установили следователи, данные службы "никак не могли повлиять на трагедию".

В СК отмечали, что по данным бортовых регистраторов разбившегося судна, во время полета "самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота".

"Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна", — установлено следствием.

Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа, добавили в пресс-службе.