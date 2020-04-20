"Инспекторы Кавказского заповедника на территории парка "Южные культуры" обнаружили разоренное беличье гнездо, из которого выпали двое новорожденных", — рассказала Тимченко агентству "Интерфакс-Юг" в понедельник.

Инспекторы принесли бельчат в управление.

"Я сразу решила их "усыновить", сделала из большого контейнера искусственное гнездо, положив туда беличий мех. Покупаю козье молоко и кормлю их через соску каждые три часа", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, ветеринары провели медосмотр малышей и установили их возраст. "Бельчатам примерно полторы-две недели. Это мальчик и девочка. Мы их назвали Тайга и Соболь", — отметила Тимченко.

В качестве первого прикорма она планирует давать малышам почки березы, веточки дуба, соцветие одуванчиков, цветы малины, клубники, земляники.

"Когда они станут взрослее, и у них появятся верхние и нижние резцы, а также полноценно распушатся хвосты, тогда можно вводить орешки и весь жирный прикорм", — отметила инженер паркового хозяйства.

Она добавила, что из-за "человеческого воспитания" бельчата не смогут обезопасить себя от хищников, поэтому, когда вырастут, будут жить в вольере Кавказского заповедника. Они уже получили ветеринарные паспорта.