"В целях обеспечения доступности воздушных перевозок из Калининграда в Москву и в обратном направлении в связи с распространением коронавирусной инфекции выделить Федеральному агентству воздушного транспорта из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 300 млн руб. в целях предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" на возмещение недополученных доходов от осуществления воздушных перевозок пассажиров из Калининграда в Москву и в обратном направлении по специальному тарифу", — говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Как уточняется, субсидия предоставлена "Аэрофлоту" для рейсов, выполняемых с 6 апреля.

Авиаперевозки из европейской части РФ на Дальний Восток, в Крым и Калининград субсидируются в рамках одного постановления №215. В 2020 году бюджет выделил на эти цели 5,8 млрд руб., из них 5 млрд руб. предназначались только дальневосточной программе. Как сообщала Росавиация, перевозки по спецтарифам собирались выполнять 14 компаний.

Программа действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины — старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.