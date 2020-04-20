«По нашей информации, эта тема обсуждается сейчас в правительстве. В постановление Кабмина от 18 июля 2007 года №452 «Об утверждении правил оказания услуг по реализации туристcкого продукта» может быть внесен пункт, согласно которому при невозможности оказания туруслуг из-за решения иностранного государства ограничить въезд граждан или решения правительства РФ об ограничении выезда своих граждан, а также ограничительных мер во внутреннем туризме туроператор может в течение 60 дней с введения ограничений выдать потребителю депозитный сертификат», — рассказала она.

Тюрина добавила, что туроператоры могут получить право оказать равноценную услугу в течение от 12 до 18 месяцев с момента выдачи документа. При этом если за это время потребитель не использует сертификат, туроператор должен вернуть ему деньги не позднее 10 дней с момента окончания срока действия документа.

«В сертификате должна быть информация о гостинице или другом объекте размещения, данные о перевозке, типе питания. Кроме того, в документе должны быть гарантии гостиниц, перевозчиков и других поставщиков услуг о готовности оказать услуги потребителю. По дополнительному соглашению с туристом туроператор может заменить страну или место, а также сроки отдыха», — добавила Тюрина.

Она напомнила, что такие сертификаты или гарантийные обязательства уже применяются в некоторых зарубежных странах. В России правового механизма действия подобных документов нет, но сейчас туроператоры вынуждены предлагать клиентам гарантии поездки в будущем вместо денег из-за невозможности реализовать поездки после закрытия всех направлений туризма. Поэтому принятие соответствующей поправки позволит узаконить уже существующую практику.

Как сообщалось, практически все крупные туроператоры после закрытия границ из-за коронавируса заявили о невозможности вернуть средства за забронированные туры сразу всем туристам и предложили перенести поездки без доплат на более поздние сроки, вплоть до лета 2021 года. Эти предложения оказались востребованными и у турагентств, и у клиентов.