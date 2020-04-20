"Последние события, происходящие во всём мире, оказали огромное влияние на операционные показатели гостиничного сегмента. По итогам марта 2020 г., средний уровень заполняемости московских брендированных гостиниц (находящихся под управлением международных операторов) упал до 35%, против 69,5% в марте 2019 года или 66,6% в марте 2018 года. Наибольшее снижение заполняемости наблюдалось в сегменте люксовых отелей, где уровень заполняемости снизился до 21,8%, тогда как годом ранее он составлял 61,7%. Заполняемость в других сегментах упала до 33-37%", — говорится в материалах.

Как отмечается, показатели гостиничного рынка Москвы с задержкой коррелируют с падением показателей ключевых столичных городов Европы, где режим карантина был веден раньше, чем в России.

По словам специалистов, туристическая отрасль несет потери во всем мире. В Европе, Азии и США наблюдается падение загрузки отелей на 80-90%. В России снижение показателя пока сдерживается за счет внутреннего туризма, деловых поездок, что отчасти позволяет сохранять небольшой денежный поток для поддержки эксплуатации гостиниц.

"В начале года отели в России показывали не столь значительное снижение загрузки, как некоторые рынки Европы, где уже в конце февраля отели фиксировали падение заполняемости на 80-90%. В Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных городах России, по итогам января-февраля 2020 года потери в загрузке были не так высоки — около 4-5% в сравнении с показателями 2019 г. Однако в марте снижение оказалось более радикальным — до 25-30% против привычных 50-60%", — пояснила заместитель директора департамента консалтинга Colliers International Евгения Тучкова.