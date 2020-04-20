Как отмечается, показатели гостиничного рынка Москвы с задержкой коррелируют с падением показателей ключевых столичных городов Европы, где режим карантина был веден раньше, чем в России.
По словам специалистов, туристическая отрасль несет потери во всем мире. В Европе, Азии и США наблюдается падение загрузки отелей на 80-90%. В России снижение показателя пока сдерживается за счет внутреннего туризма, деловых поездок, что отчасти позволяет сохранять небольшой денежный поток для поддержки эксплуатации гостиниц.
"В начале года отели в России показывали не столь значительное снижение загрузки, как некоторые рынки Европы, где уже в конце февраля отели фиксировали падение заполняемости на 80-90%. В Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных городах России, по итогам января-февраля 2020 года потери в загрузке были не так высоки — около 4-5% в сравнении с показателями 2019 г. Однако в марте снижение оказалось более радикальным — до 25-30% против привычных 50-60%", — пояснила заместитель директора департамента консалтинга Colliers International Евгения Тучкова.