Как сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта, авиакомпания планировала открыть полеты в Сочи на летний сезон, но из-за введенных ограничений по коронавирусу отложила их до июня.

Кроме того, "Уральские авиалинии" планировали в конце апреля открыть полеты из Барнаула в Санкт-Петербург и Симферополь, но отменила их до 24 мая и 28 апреля соответственно.

Ранее сообщалось, что все авиакомпании, выполняющие рейсы в аэропорт Барнаула продлили отмену части рейсов до конца апреля, "Уральские авиалинии" — до 24 мая.

Так, "Аэрофлот" отменил все рейсы по маршруту Москва-Барнаул и обратно по 29 апреля включительно за исключением 23 и 28 апреля. S7 не будет выполнять полеты по этому маршруту 18, 19, 21, 23 апреля, "Уральские авиалинии" — 18, 20, 21, 23, 25 апреля. До введения ограничений по коронавирусу все три авиакомпании ежедневно выполняла по одному рейсу в столицу и обратно.

Авиакомпания "СиЛА" отменила рейсы из Барнаула в Томск по 29 апреля включительно (ранее выполнялись три рейса в неделю), "КрасАвиа" — в Красноярск по 28 апреля (ранее — дважды в неделю).

"ЮТэйр" отменила рейс в Сургут, назначенный на 25 апреля. Он должен был стать первым в текущем сезоне.

В конце марта после ввода ограничительных мер из-за коронавируса пассажиропоток аэропорта Барнаула резко снизился. Представитель аэропорта говорил "Интерфаксу", что на 31 марта поток пассажиров сократился в 2 раза. Затем авиакомпании отменили до середины апреля часть рейсов из Барнаула.

По данным на утро 20 апреля в Алтайском крае подтверждено 86 случаев заболевания COVID-19.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В него входят 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.