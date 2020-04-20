"На момент прибытия огнеборцев две юрты, навес и деревянное административное здание были полностью в огне. Работники самостоятельно покинули помещения. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что тушение осложнял сильный ветер с порывами до 15 м/с. Площадь пожара составила 430 кв. м.

Информация о возгорании в этно-парке на 72-м км автодороги Иркутск — Качуг поступила в 15:56 местного времени (10:56 мск). В 17:00 пожар ликвидирован.

К тушению привлекались 18 человек и четыре единицы техники.

По словам работников этно-парка, пожар начался в одном из помещений. Точную причину пожара установят дознаватели МЧС.