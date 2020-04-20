"Эксперты рассмотрели представленную повторно проектно-сметную документацию. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения", — говорится в сообщении.

Проект предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропортового комплекса. В связи с выводом из эксплуатации будет проведен снос стартовых диспетчерских пунктов, объектов метеооборудования, антенных систем и части ограждения аэропорта, которое будет перенесено. Реконструкционные работы разбиты на семь этапов.

Застройщиком выступает ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".

Международный аэропорт федерального значения "Оренбург Центральный" им. Юрия Алексеевича Гагарина был построен в середине 1970-х годов в 19 км от города. В 2019 году в рамках развития транспортной инфраструктуры региона было принято решение о реконструкции аэропорта.