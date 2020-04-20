"В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России и Чукотском АО, департамент промышленной политики по поручению губернатора округа Романа Копина обратился к окружной авиакомпании "ЧукотАВИА" с просьбой временно ограничить полеты внутри региона. Речь идет о рейсах из окружной столицы (Анадыря — ИФ) и райцентров в села Чукотки", — говорится в сообщении.

Ограничение действует до 30 апреля .

Рейсы из Анадыря в город Певек, поселки Кепервеем, Эгвекинот, Провидения, Лаврентия и Беринговский, а также в обратном направлении будут выполняться по прежнему расписанию.

Аэропорт Анадыря продолжит принимать межрегиональные рейсы. При этом транзитные пассажиры, планирующие отправиться далее в районы Чукотки, должны будут оставаться в обсерваторе и сдать тесты на COVID-19.

На Чукотке действует режим повышенной готовности, жителям необходимо соблюдать самоизоляцию. По состоянию на понедельник, в округе подтверждено два случая коронавируса, один человек выздоровел.