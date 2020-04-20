"Мы прогнозируем разные варианты развития событий, в том числе и с необходимостью локализации медиков. Мы видим, как в других городах, в первую очередь, в Москве, медиков изолируют. Это фактически режим карантина, чтоб они не общались с родными и близкими. Мы аналогичную работу провели с гостиницами, которые находятся недалеко от медучреждений. Гостиницы к этому готовы", — сказал Текслер.

По его информации, в настоящее время загрузки гостиничного фонда практически нет, она составляет 1-3%.

"В случае неблагоприятного развития ситуации, такие решения будут приняты (о размещении в гостиницах — ИФ). Это не только медиков касается. Мы вводить режим карантина постепенно будем для социальных различных учреждений, и здесь эту схему, если она потребуется, тоже будем вводить", — отметил глава региона.

Он также сообщил, что сотрудники учреждений соцзащиты выполнили свыше 20 тыс. заявок на доставку продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости для одиноких пожилых южноуральцев. Кроме того, было проведено более 35 тыс. консультаций по телефону "горячей линии". В этой работе было задействовано более 3 тыс. работников соцзащиты.

"Нагрузка колоссальная... Они, как и медики, интенсивно трудятся, буквально "на передовой". Поэтому я принял решение выплатить работникам соцсферы за апрель единовременную стимулирующую надбавку в размере 10 тыс. рублей", — сообщил Текслер.

Также, по его информации, проводится частичное тестирование волонтеров, которые доставляют людям на самоизоляции продукты и лекарства.

"У нас сегодня помогают людям около тысячи волонтеров. Главное здесь — отсутствие контактов с теми, к кому они приходят. Доставка осуществляется до двери. Мы проводим частичное тестирование среди волонтеров", — добавил глава региона.

Между тем, отметил губернатор, несмотря на предпринимаемые усилия, в регионе продолжается прирост новых случаев заражения COVID-19.

"В последние дни мы видим, что прирост заболеваемости в регионе выходит на среднероссийские показатели. Динамика достаточно серьёзная, и мы прогнозируем ее сохранение. В связи с чем еще раз обращаю внимание на важность соблюдения ограничительных мер", — подчеркнул Текслер.

Он также уточнил, что половина новых случаев приходится на "семейные" очаги.

"Изначально кто-то контактировал с прибившим из других регионов и затем передал вирус кругу близких, с кем не было ограничено общение. Такие очаги отрабатываются и купируются", — пояснил губернатор.

По данным регионального Минздрава, на утро понедельника в области зарегистрировано 97 случаев заражения новым коронавирусом, из них 14 случаев — за последние сутки. Выписаны 35 человек.

Один человек скончался, трое с тяжелой формой пневмонии находятся на аппаратах ИВЛ, остальные в состоянии легкой и средней стадии тяжести.