«Рейс U6-3630, который должен был вылететь из Бангкока в Краснодар 21 апреля, изменил путь следования. Теперь перелёт состоится по маршруту Бангкок – Сочи – Ростов-на-Дону. Посадка на рейс возможна только для жителей Краснодарского края и Ростовской области. Повторная регистрации на рейс не требуется», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Как отметили в посольстве, по информации от Минкомсвязи и авиакомпании вылет рейса переносится с 17:00 на 9:05 утра. «В аэропорт необходимо прибыть в 6:00», — добавили в дипмиссии.

Тем временем российские туристы на странице посольства сообщают о том, что уже месяц ожидают вылета в РФ из Таиланда. «Я уже месяц жду, когда со мной свяжутся. После того, как заполнил форму никто на связь со мною не вышел, в списках я не появился, на электронную почту также ни одного оповещения», — написал один из путешественников в Facebook.

У туристов заканчиваются визы и страховки, не хватает денег на дальнейшее проживание в Таиланде. «Уже 4 моих вылета не состоялось, включая последний «Аэрофлотом», запланированный на 3 мая. Теперь не знаю, что делать: покупать еще один билет в надежде, что рейс состоится или просить милостыню. Все закончилось: пожизненное лекарство, 30 апреля закончится виза, деньги и страховка, так что даже если заболею, то лечить будет не на что», — написал россиянин Андрей Лазарев.

Также путешественники отмечают, что в посадке на вывозные рейсы отказывают гражданам, у которых есть симптомы ОРВИ.