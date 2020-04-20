«Сейчас европейцы могут по электронной визе посетить Санкт-Петербург и Калининград. РСТ направил письмо главе Ростуризма Зарине Догузовой, где просит расширить список городов, доступных для посещения иностранными гражданами по электронной визе, включив в него наиболее востребованные направления – Москву, Сочи, Казань», — рассказала она.

Как пояснила Тюрина, это решение помогло бы быстро восстановить поток иностранных туристов после окончания пандемии коронавируса, а также избавило бы иностранцев от необходимости заново оформлять визы для перенесенных поездок в Россию и платить за них.

«Сейчас практически все забронированные и вынужденно аннулированные туры перенесены на новые даты без потери денег. Отели, музеи, автобусы, гиды, кафе и рестораны пошли навстречу. Авиакомпании предложили воспользоваться билетами в другие удобные даты. И только визы придется оформлять заново и соответственно за них платить. Если расширить перечень городов, куда можно въехать по электронным визам, которые сейчас бесплатные, то почти все перенесенные туры получатся фактически полностью оплаченными», — рассказала представитель РСТ.

По данным союза, подавляющее большинство обычных туристических виз в 2019 году организованные иностранные туристы оформили для посещения Москвы и Петербурга. Не такой большой, но стабильный поток идет в Казань.

«Сочи также востребован у иностранцев. Например, из Дубая туда круглый год летают чартеры дважды в неделю, а из Тель-Авива – каждый день. Были чартеры из Германии, из Ирана. В основном, гости едут в горы, на курорты Горки Город и Роза Хутор. В потоке на Розу Хутор доля иностранцев составляет 7-10%. Кроме того, в конце сентября в Сочи должен пройти этап гонки Формула-1 и предполагается, что среди участников и зрителей будет 20-25% иностранцев», — рассказала Тюрина.

Как считают туроператоры, разрешить въезд в эти города по электронным визам необходимо до 1 июня, чтобы после снятия карантинных ограничений иностранцы могли воспользоваться этой мерой.

Электронные визы для въезда в Россию действуют с 2017 года на Дальнем Востоке для граждан 19 стран, а с 2019 года – в Калининграде и Санкт-Петербурге для граждан 53 стран.