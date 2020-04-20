"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 4 268 в 76 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 1 935 (45,3%)", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник.

2026 новых случаев за сутки зарегистрировано в Москве, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 26 тыс. 350. В Московской области 578 новых диагнозов, в Нижегородской области — 113, в Санкт-Петербурге — 86.

Еще 60 новых случаев в Ростовской области, 46 — в Мурманской области, по 45 — в Чечне и Башкирии, 43 — в Орловской области, 42 — в Брянской области, 40 — в Калужской области.

По 39 новых случаев в Дагестане, Ингушетии и Татарстане, 37 — в Ленинградской области, 35 — в Мордовии, по 34 новых случая в Владимирской области и Краснодарском крае, 32 — в Чувашии, 30 — в Хабаровском крае, 29 — в Марий Эл, 28 — в Саратовской области.

По 27 новых диагнозов установлено за минувшие сутки в Ярославской и Тюменской областях. По 26 новых случаев в Тверской области и Удмуртии, по 25 — в Северной Осетии, Пензенской области, по 24 — в Воронежской, Курской, Новосибирской областях и Ямало-Ненецком АО.

По 22 случая в Белгородской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях. По 20 новых случаев в Ивановской и Липецкой областях и Карачаево-Черкессии. По 19 новых случаев в Кировской, Ульяновской областях и Якутии, 18 — в Волгоградской области, по 17 — в Пермском, Приморском краях, по 16 — в Смоленской и Самарской областях и Кабардино-Балкарии.

По 13 диагнозов зарегистрировано в Астраханской области, Ханты-Мансийском АО, по 12 — в Калининградской области, Ставропольском и Алтайском краях. По 10 новых случаев в Коми, Новгородской, Челябинской и Иркутской областях. По 9 — в Адыгее и Забайкальском крае. По 8 — в Карелии, Хакасии, а также Псковской и Свердловской областях.

По 7 заболевших в Архангельской, Вологодской областях и Камчатском крае. По 6 — в Красноярском крае, Кемеровской области. Четыре диагноза поставлено в Костромской, Томской и Амурской областях и городе Севастополе. По три новых случая в Калмыкии, Омской области, по два — в Республике Алтай и Еврейской АО.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 47 121 случай (+10,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", — сообщают в штабе.