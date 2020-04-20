«Честно говоря, я никогда не думал, что буду обращаться вот с таким призывом к нашим согражданам, однако другого выхода на сегодняшний день нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию республики Крым, как для командировок, так и для отдыха, поскольку все крымские санатории и места отдыха закрыты. Как сказал наш президент, разобщение – это единственное на сегодня эффективное лекарство», — сказал Аксенов в видеообращении, размещенном в Twitter.

Как отметил глава республики, в Крыму, как и в других регионах РФ, действует режим повышенной готовности: работают только системообразующие предприятия, предприятия сферы услуг и общепита закрыты. «При этом, конечно, осуществляются меры административного контроля муниципальными органами власти, МВД, медицинскими организациями, Роспотребнадзором», — добавил Аксенов.

По его словам, крымчане всегда рады видеть туристов на курортах, поэтому после снятия ограничительных мер будут ждать их в гости.

На Крымском полуострове с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Власти Севастополя с 1 апреля объявили о необходимости самоизоляции для всех жителей. По указу главы Крыма, запрет на выход из дома, за исключением некоторых случаев, начал действовать в республике 3 апреля. Режим всеобщей самоизоляции населения в Крыму установлен до 30 апреля.

По данным Роспотребнадзора, на 20 апреля, в Крыму зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом.