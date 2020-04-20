На внутренних рейсах снижение пассажиропотока составило 4,3% (обслужено 312,9 тыс. пассажиров), на международных — 39,2% (до 93,5 тыс. пассажиров).

Значительное сокращение числа перевозок в марте сказалось на результате квартального показателя: рост был существенно ниже, чем в прошлом году. Так, в первом квартале 2019 год "Толмачево" увеличило пассажиропоток на 15,1% к показателю предыдущего года, а в 2020 году рост составил всего 3,8%.

В январе-марте этого года аэропорт "Толмачево" обслужил 1,4 млн пассажиров. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 995,7 тыс. (рост на 7,8%), на международных — 403,8 тыс. (снижение на 5%).

Количество трансферных пассажиров аэропорта за три месяца выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 25,8%.

Грузопоток аэропорта в первом квартале составил 7,65 тыс. тонн (рост на 7%), в том числе в марте — 3 тыс. тонн груза и почты (рост на 9%).

"Толмачево" в последние годы только увеличивал пассажиропоток, реализует инвестиционные проекты по расширению пропускной способности. В 2019 году аэропорт обслужил 6,7 млн пассажиров, что на 14,2% больше, чем годом ранее. На 2020 год был запланирован рост пассажиропотока еще на 12-14%. Маршрутная сеть аэропорта до ограничения полетов из-за распространения новой коронавирусной инфекции насчитывала более 90 направлений, базовой авиакомпанией является S7.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.