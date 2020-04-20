«В системе бронирования уже можно забронировать туры в Сочи (аэропорт Адлера) на базе чартерной перевозки авиакомпании-партнера Azur Air. Вылеты стартуют 1 июня и продлятся до конца октября 2020 года из пяти городов России – Москвы, Петербурга, Казани, Уфы и Екатеринбурга. Вылеты из столичного аэропорта Внуково будут ежедневными, из других российских городов – по два раза в неделю», — рассказали в компании.

По словам исполнительного директора «Интуриста» Сергея Толчина, в случае вынужденного сдвига сезона туристы смогут перенести даты поездки без увеличения стоимости. «В настоящий момент мы прорабатываем расширение географии прилета и по другим курортам черноморского побережья, а также вопрос расширения перечня городов вылета в аэропорт Адлера», — пояснил он.

Как отметили в пресс-службе туроператора, при бронировании туров в Сочи в апреле и мае оплату можно производить по частям (10% в течение трех недель с даты бронирования, 100% за неделю до даты начала тура). Аннулировать поездку без штрафов возможно в течение трех недель с даты бронирования при условии, что до даты вылета более двух недель на момент отмены.

В «Интуристе» рассказали, что в Сочи туристам предлагается размещение в одном из более 120 объектов размещения. Кроме того, после снятия ограничений можно будет приехать в Абхазию. Помимо пляжного и оздоровительного отдыха в Сочи и Абхазии туристы могут выбрать экскурсионные программы различной продолжительности по Краснодарскому краю и республике Абхазия.

Как сообщалось, правительство с 28 марта по 1 июня рекомендовало отелям и другим объектам размещения в регионах РФ прекратить прием туристов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Сейчас большинство объектов размещения закрыты, в работающих загрузка не превышает 2-5%.