Стрелок также мертв.

Полицейские считают, что число жертв еще может вырасти. На данный момент известно о двух раненых, один из которых полицейский.

Мотивы нападавшего до сих пор не выяснены.

Несколько тел были найдены внутри и снаружи одного дома в городе Портапик. Несколько домов в этом районе также были подожжены.

По данным полиции, стрелявший — мужчина 51 года Габриэль Уортман.

"В такие моменты, как эти, мы собираемся вместе, чтобы поддержать друг друга. Мы будем скорбеть вместе с семьями погибших и поможем им пережить это трудное время", — говорится в письменном заявлении премьер-министра Джастина Трюдо.