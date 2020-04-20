По его словам, чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Причем сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Получать новый цифровой пропуск для этого не требуется. Нужно будет внести изменения в действующий документ, для чего на сайте mos.ru появится соответствующий сервис.

"Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса. Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая. Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы. Просьба отнестись к этой мере с пониманием и своевременно, не позднее 22 апреля внести изменения в свои цифровые пропуска", — пояснил мэр Москвы.

Он уточнил, что в пригородных электричках сохранится действие стандартных билетов.

Кроме того, заявил Собянин, для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба ГИБДД.

"Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Порядок — тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться", — сообщил он.

При этом транспортные средства нарушителей задерживаться не будут.

Те, кому получение пропусков для поездок не требуется — военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, другим обладателям удостоверений государственного образца, а также журналистам — также потребуется зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных или служебных машин, а также электронных карт. Для поездок на такси таким гражданам нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды — в том же порядке, что и цифровые пропуска.

Кроме того, в соответствии с указом, временные ограничения на работу предприятий, организаций, на большинство строек и ремонтных работ, введенные 13 апреля по 19 апреля, продлеваются по 1 мая. Также до этого дня нельзя будет воспользоваться и услугами каршеринга.

"Понимаю, что все это создает для вас дополнительные проблемы. Но лучше уж такие, чем проблемы, связанные с жизнью и здоровьем близких", — добавил Собянин.