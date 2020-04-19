Отмечается, что 3 тыс. 570 диагнозов поставлено за сутки в Москве. Таким образом, общее число заболевших в столице составляет 24 тыс. 324 человек. В Московской области выявлено 709 новых случаев заболевания, в Нижегородской области — 129, в Санкт-Петербурге — 114.

Еще 68 случаев зафиксировано в Архангельской области, 60 — в Мордовии, 58 — в Тульской области, 48 — в Краснодарском крае, по 44 — в Чечне и Оренбургской области, 43 — в Марий Эл, по 42 — в Рязанской, Тюменской областях и Ингушетии, 41 — в Якутии, 39 — в Кировской области, 38 — в Хабаровском крае, 37 — в Калужской области, по 35 — в Дагестане и Ростовской области, по 33 — в Тверской и Мурманской области, 31 — в Татарстане, 29 — в Ленинградской области и Чувашии, 28 — в Пермском крае, 27 — во Владимирской области, по 26 — в Воронежской, Курской областях и Северной Осетии.

По 24 новых случая в Астраханской области и Красноярском крае, по 23 — в Брянской области и Ставропольском крае, по 22 — в Тамбовской и Новосибирской областях, Кабардино-Балкарии, Хакассии, 21 — в Смоленской области, 20 — в Липецкой области, 19 — в Ивановской области, 18 — в Новгородской области, 17 — в Карачаево-Черкессии, 16 — в Саратовской области, по 15 — в Самарской и Свердловской областях, по 14 — в Волгоградской области и Ханты-Мансийском АО, по 13 в Костромской, Орловской областях и Пермском крае, 12 — в Ярославской области, по 11 — в Калининградской и Ульяновской областях, 10 — в Ямало-Ненецком АО.

По девять заболевших в Белгородской, Кемеровской областях и Алтайском крае. По семь — в Вологодской, Челябинской областях, Коми, Адыгее и Калмыкии. По пять — в Томской области и Камчатском крае. По четыре новых диагноза поставлено в Карелии, Удмуртии и Тыве. Три диагноза в Бурятии, по два — в Псковской, Омской, Амурской областях и Крыму. Наконец, по одному новому случаю зарегистрировано в Иркутской и Магаданской областях, Забайкальском крае, Еврейской АО и городе Севастополе.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 42 тыс. 853 случая (+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", — говорится в сообщении штаба.