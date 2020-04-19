Посольство РФ в Японии сообщило, что на родину этим рейсом отправились более 120 граждан РФ.

"Рейсом авиакомпании "Аврора" из Токио во Владивосток вылетели 123 человека. Большинство из них — жители Приморского края", — сообщается на странице дипмиссии в соцсети.

В течение 14 дней всем прибывшим пассажирам предстоит соблюдать карантин.

Как сообщалось, в субботу вывозным рейсом авиакомпании S7 из Бангкока во Владивосток прилетели 195 россиян, в том числе 40 детей.