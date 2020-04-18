По данным авиакомпании, самолет вылетел в 15:40, прибытие борта в аэропорт "Кольцово" ожидается в 1:30 19 апреля. В списках пассажиров — жители Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской областей, отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал, что на вывозном рейсе из Бангкока для жителей Челябинской области зарезервировано 73 места. Всех прилетевших планировалось доставить в обсерватор на двухнедельный карантин.