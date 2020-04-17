"В связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки РЖД временно выводит из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года. Кроме того, в этом году не будут курсировать 53 дополнительных поезда, ранее назначенных на майские праздники", — сообщили РЖД.

"Дополнительные и сезонные поезда традиционно назначаются РЖД для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в майские праздничные дни, так и в сезон летних отпусков. Однако в связи с отсутствием у пассажиров в настоящее время возможности планировать и организовывать свои путешествия целесообразность курсирования дополнительных поездов отсутствует", — говорится в сообщении.

РЖД отмечает развитие тенденции к дальнейшему снижению заполняемости пассажирских поездов, курсирующих в дальнем следовании. По данным компании, с 21 марта текущего года наблюдается почти 80%-ное снижение пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, количество проданных билетов на май-июнь в среднем сократилось на 60%, при этом значительно вырос их возврат. На поезда, отправляющиеся в мае, количество возвращенных билетов до 7 раз превышает аналогичные показатели прошлого года.

Пассажирам, уже купившим билеты на данные поезда, будет предложено переоформить их, либо вернуть в полном объеме средства за билеты. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте РЖД.

При оформлении ж/д билетов в кассе АО "ФПК" (пассажирская "дочка" РЖД), на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" у пассажиров есть возможность оставить номера мобильных телефонов, на которые будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поездов в случае чрезвычайных ситуаций.

При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки РЖД оперативно восстановит существующую маршрутную сеть и готовы рассмотреть вопрос о назначении дополнительных поездов.