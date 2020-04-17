«Муниципалитет Амстердама принял решение запретить туристам с 1 июля арендовать недвижимость через сервис по бронированию жилья Airbnb в центре столицы и в ряде районов, прилегающих к каналам. Кроме того, городские власти будут выдавать специальные разрешении на сдачу помещений туристам в районах, имеющий почтовый индекс 1017 (Amsterdam-Centrum, Grachtengordel-Zuid, Stadsdeel Centrum)», — пишет издание.

Как отмечает газета, запрет не будет распространяться на лицензированные мелкие гостиницы и средства размещения, работающие по типу «постель и завтрак». Штрафы в отношении нарушителей будут составлять около 21 тыс. евро.

По словам представителя мэрии Лорена Ивенса, около 80% жителей центральных районов испытывают негативное влияние туризма. «Местные жители должны иметь возможность наслаждаться жизнью по месту жительства. Им и так приходится сталкиваться с вызванными овертуризмом проблемами на улицах, поэтому важно, чтобы они не испытывали связанных с ним трудностей в своих домах», — цитирует его Dutch News.

Между тем, в Airbnb изданию сообщили, что треть арендодателей недвижимости в Амстердаме выступила против нововведения, поскольку им нужны деньги, чтобы сводить концы с концами.

В год Нидерланды, где проживает 17 млн человек, принимают около 20 млн туристов. Амстердам давно страдает от овертуризма и связанных с ним неудобств для местных жителей, но в результате пандемии коронавируса турпоток в столицу упал до нуля, город несет финансовые потери. При этом местные власти продолжают принимать меры для борьбы с овертуризмом. Помимо запрета на посещение квартала "красных фонарей" и постоянного повышения туристического налога, запрещено открывать новые магазины для туристов, прокаты велосипедов, палатки с вафлями.