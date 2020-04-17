В МЧС отметили, что специалистами выполнены работы по санитарной обработке основных зданий вокзальных комплексов, перронов, служебных помещений, входных групп, лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, а также мест общего пользования, поручней и перил.
"На 20 апреля запланирована дезинфекция Белорусского вокзала", — добавили в МЧС.
Ранее, 15 апреля, специалисты центра уже проводили дезинфекцию Ленинградского вокзала.
"Масштабные работы по обработке социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры на территории России с привлечением сил и средств МЧС России продолжаются. Всего с начала апреля ведомственными специалистами обработано более 1400 километров дорог, более 4 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, 134 лечебных и 108 образовательных учреждений, 861 объект социального обслуживания", — рассказали в МЧС.