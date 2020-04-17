Сообщается, что лоукостер "Победа", выполнявший рейсы из "Бегишево" в московский аэропорт "Внуково", Санкт-Петербург и Сочи, приостановил полетную программу до конца мая.

Авиакомпания Nordwind отменила рейсы в московский аэропорт "Шереметьево", а начало выполнения ранее анонсированного нового рейса Nordwind в Ташкент отложено в связи с введенными ограничениями на авиасообщение между РФ и Узбекистаном, говорится в сообщении.

Из-за закрытия межгосударственных границ отложены и старты чартерных рейсов. "После снятия ограничений на выполнение международных перелетов чартерная программа будет реализована по плану", — сообщает пресс-служба "КАМАЗа".

При этом авиакомпания S7 продолжает выполнять из "Бегишево" субсидируемые рейсы в Новосибирск, "Азимут" — в Краснодар и Ростов-на-Дону, отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что из-за отмены международных рейсов в связи с коронавирусом и резкого сокращения числа деловых поездок на внутренних авиалиниях "Бегишево" в марте 2020 года снизил пассажиропоток на 25,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 42 тыс. человек.

АО "Аэропорт "Бегишево" — 100%-ная "дочка" ПАО "КАМАЗ", расположен в закамской зоне Татарстана между городами Набережные Челны и Нижнекамск.