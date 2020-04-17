"С 00.00 мск 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности въезд на территорию республики Карелия из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Соответствующий указ подписал сегодня", — написал Парфенчиков.

КПП установят на 201 + 250 км автомобильной дороги А-121 "Сортавала", 270 км трассы Р-21 "Кола", на 136 + 450 км автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Брин-Наволок, подъезд Петрозаводску, на 435 + 354 км автомобильной дороги А-119 Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 "Кола" и на 374 + 890 км дороги Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож.

На других трассах движение перекроют. Контролировать въезд будут органы внутренних дел и Росгвардия.

"Петрозаводскому линейному отделу МВД России на транспорте предложено контролировать въезд граждан на территорию Карелии железнодорожным транспортом", — добавил глава региона.

Парфенчиков подчеркнул, что прибывшие граждане будут обязаны заполнить анкету с указанием паспортных и контактных данных.

Ранее сообщалось, что в четырех моногородах Карелии власти ввели особый режим. Так, въезд в Костомукшу ограничат с 19 апреля, Питкяранту — с 20 апреля, в Кондопогу и Сегежу — с 21 апреля.