"Приостановить до 1 ноября 2020 года действие пункта 17 правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан от 21 января 2012 года", — говорится в опубликованном в пятницу постановлении правительства.

Министерству иностранных дел Казахстана поручено по дипломатическим каналам направить уведомление государствам, упомянутым в вышеуказанных правилах. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания. Ранее Казахстан до 1 июля приостановил 72-часовой безвизовый режим для иностранцев. Право на 72-часовой безвизовый въезд в Казахстан ранее могли получить граждане Китая и Индии, путешествующих транзитом в третьи страны через аэропорты в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Тараз казахстанскими и иностранными авиалиниями.