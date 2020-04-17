"Компания Prince Group, работающая в сфере туризма, гостеприимства и авиации на рынках России и Турции, выражает свою полную поддержку врачам и медперсоналу со всей России, которые в эти тяжелые дни борьбы с пандемией коронавируса ежеминутно рискуют своими жизнями. В знак благодарности Prince Group, представленная на российском рынке туроператором Unicorn, даст возможность российским медработникам и их семьям отдохнуть в принадлежащих группе турецких отелях 5* Euphoria Tekirova, Euphoria Palm Beach и Euphoria Aegean Resort & Thermal, где они смогут провести тысячу бесплатных ночей ", — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, все отели расположены на самых популярных и красивых курортах Турции в регионах Антальи и Измира и работают по концепции "ультра все включено". Врачи, медперсонал и их семьи смогут воспользоваться бесплатным отдыхом в течение года с момента открытия авиасообщения между РФ и Турцией.