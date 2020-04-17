" Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы не сложился на каждой из наших территорий. Береженого бог бережет", — сказал Путин в ходе совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.

Он отметил, что риски, связанные с распространением вируса, по-прежнему еще очень высоки. "Пик еще не пройден. Число заболевших растет не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации", — сказал президент.