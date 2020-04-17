"Надо контролировать, отслеживать и, конечно, постараться максимально быстро всех вывезти и призвать остальных наших граждан не рисковать своим здоровьем и соблюдать ограничения, которые сейчас существуют", — сказала Матвиенко на заседании СФ в пятницу.

Так она отреагировала на слова сенатора Ивана Абрамова, который сообщил, что в настоящее время россиян, желающих вернуться домой, порядка 35 тысяч.

"Горизонт планирования сегодня этих рейсов лишь до 20 апреля, дальше у нас никакой определённости нет. Зачастую люди жалуются, что узнают о рейсе за 8-10 часов и им просто не хватает времени доехать до аэропорта", — отметил сенатор.