"Для туроператоров, оплачивающих взносы в размере, превышающем минимальный размер взноса в фонд оперативных расходов ассоциации "Турпомощь", установлена рассрочка оплаты взноса в 3 этапа — до 6 мая, 1 июля и 1 октября текущего года. Для туроператоров, оплачивающих минимальный взнос в фонд оперативных расходов в размере 15 тысяч рублей, — в соответствии с ранее утвержденным порядком", — говорится в сообщении ассоциации.

Общее собрание членов ассоциации "Турпомощь" прошло в Москве 17 апреля. На нем также была утверждена форма требования о возврате уплаченных за турпродукт денег из средств фонда персональной ответственности туроператора. Она размещена на сайте ассоциации.

"Только совместные усилия всех участников туристического рынка будут способствовать выходу из сложившегося кризиса. Сегодня уже разрабатывается программа по восстановлению туристической индустрии после нормализации ситуации. Обсуждаются меры по стимулированию внутреннего и въездного туризма", — сказала на собрании глава Ростуризма, председатель наблюдательного совета "Турпомощи" Зарина Догузова.