Всего в опросе приняли участие 1128 человек. У агентов спросили: "Допустим, вам предложили другой бизнес, не туристический. Деньги там есть, дело по душе. Готовы вы уйти и больше никогда не возвращаться в туризм?".

Самый популярный ответ "Туризм оставлю как хобби" набрал 601 голос, еще 343 человека выбрали ответ "Да, уйду", четыре человека ответили "Да, буду сам по себе турист". В общей сложности такие ответы составили 84%.

В свою очередь ответ "Нет" выбрали 148 человек (13%), еще 17 сказали "Решу через три месяца".

"Для меня туризм все больше становился похожим на азартную игру или рулетку, ибо никогда не знаешь, выиграешь или проиграешь. Поэтому нахожусь уже в стадии хобби какое-то время", — прокомментировали турагенты опрос. Другой участник отметил, что рассматривает возможность стать трэвел-консультантом. "Туризм не умрет, но слетят многие, так как все это в июне не закончится", — написал третий турагент.

По мнению руководителя комитета по турагентской деятельности Российского союза туриндустрии (РСТ) и автора опроса Анжелы Галкиной, его итоги отражают реальную картину.

"Конечно, я предполагала, что в нынешней ситуации проявятся те, кто решил расстаться с профессией, которой отдали уже полжизни. Но то, что желающих реально остаться в бизнесе будет всего 15-20%, не ожидала. Мы и раньше проводили подобные опросы, но никогда не было столько негативных ответов", — сказала она.

По словам Галкиной, психологически агентства устали давно – и от маломаржинального бизнеса, и от непартнерского отношения туроператоров. "Турагентства стоят на защите интересов потребителя. Ночи не спят, если нужна помощь. И вот сейчас они оказались заложниками ситуации, когда одни денег не отдают, а другие требуют. Большая нервная нагрузка, психологическая усталость. И полностью остановленный бизнес", — заметила она.

То, что большинство опрошенных готовы заниматься туризмом как хобби, по словам Галкиной, тоже не повод для радости. "Для хобби туризм – занятие убыточное и сейчас уже слишком хлопотное. Не думаю, что многим удастся его сочетать с другими видами деятельности", — сказала она.